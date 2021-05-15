София, , 21:39 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев выступил против сноса памятника Советской Армии в Софии, об этом 15 мая сообщает пресс-служба главы государства.

«Каждый памятник является свидетелем своего времени. Я против разрушения памятников», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Болгарии несколько болгарских политиков в дни празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне вновь выступили с предложением демонтировать памятник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Болгарии не раз оскверняли памятники советским воинам. Так, в октябре прошлого года вандалы осквернили памятник Советской Армии — освободительнице. Неизвестные черной краской нарисовали нацистские символы.

При этом стела уже не один раз подвергалась нападению вандалов — они раскрашивали ее в цвет героев американских комиксов, разрисовывали различными символами и надевали на головы статуям маски.

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