Афины , , 21:35 — REGNUM За минувшие сутки в Греции выявили почти 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 1957 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 375 831.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 11 365.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Греции отменили ограничения на въезд туристов из 21 страны, включая Россию.

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