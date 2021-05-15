Лондон, , 21:25 — REGNUM 15 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в «Лестер Сити» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Англии по футболу сезона 2020/21. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч «лис» на 63-й минуте встречи забил 24-летний центральный полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс после передачи Люки Томаса. Этот мяч стал для футболиста девятым в текущем сезоне во всех турнирах. В 49 матчах на счету Тилеманса 9+6 очков по системе гол+пас.

Желтые карточки получили Уэсли Фофана и Тимо Вернер на 36-й и 40-й минутах соответственно. На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.

Составы команд:

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76'), Алонсо (Чилуэлл, 68'), Жоржиньо (Хаверц, 75'), Канте, Маунт, Зиеш (Пулишич, 68'), Джеймс, Вернер (Жиру, 82').

«Лестер Сити»: Шмейхель, Фофана, Сеюнджю, Эванс (Олбрайтон, 34'), Тилеманс, Перес (Чоудури, 82'), Ндиди, Кастань, Томас (Морган, 82'), Варди, Ихеаначо (Мэддисон, 67').

Статистика матча («Челси"/ «Лестер Сити»)

Удары 15/6

Удары в створ 3/1

Владение 64%/36%

Нарушения 13/9

Угловые 10/4