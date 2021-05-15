Киев, , 21:22 — REGNUM В Киеве сегодня, 15 мая, начался сезон работы фонтанов и сразу же с инцидента, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, один из фонтанов — на Контрактовой площади — пришлось оперативно отключить, поскольку неизвестные злоумышленники налили туда моющее средство.

Как сообщили в пресс-службе киевской горгосадминистрации, теперь специалистам необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан. Конкретная дата перезапуска не уточняется.

При этом стоит отметить, что сегодня же в Киеве торжественно отмечали День Европы и в ходе торжеств прозвучало немало заявлений о том, что украинцы — это «настоящие европейцы».

«Украина — это Европа. И мы — европейцы. Мы — центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями», — заявил, в частности, и президент Зеленский.