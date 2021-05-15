Иерусалим, , 21:13 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о шагах, которые его страна предприняла и намерена предпринять для разрешения кризиса на границе с сектором Газа. Об этом 15 мая сообщила канцелярия премьер-министра.

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«Израиль делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту», — говорится в сообщении.

По его словам, в зданиях, по которым армия наносила удары, проводилась эвакуация непричастных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжается новое обострение израильско-палестинского конфликта. Вооруженные силы Израиля наносят воздушные и артиллерийские удары по палестинскому анклаву, а из сектора Газа запускаются сотни ракет. Обе стороны сообщают о погибших и раненых.

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