Женева, Швейцария, , 21:12 — REGNUM За последние сутки в мире выявили 677 387 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 161 513 458 человек. Такие данные приводит 15 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 12 936 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 352 109.

Днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 700 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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