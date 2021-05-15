Турин, Италия, , 21:08 — REGNUM 15 мая в Турине на «Ювентус Стэдиум» в рамках центрального матча предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А по футболу сезона 2020/21 «Ювентус» одержал минимальную победу над миланским «Интером» со счетом 3:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 24-й минуте забил Криштиану Роналду, реализовав со второй попытки удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. Через 9 минут Ромелу Лукаку восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце первой половины 32-летний фланговый полузащитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо вновь вывел хозяев вперед — 2:1. В дебюте второй половины Родриго Бентанкур был удален с поля после второй желтой карточки. На 83-й минут защитник «старой синьоры» Джорджо Кьеллини срезал мяч в свои ворота — 2:2. Через 5 минут Куадрадо оформил дубль, реализовав пенальти — 3:2.

Красную карточку, помимо Бентанкура, получил Марцело Брозович на 90+2-й минуте. На матче работала бригада арбитров во главе с Джампаоло Кальварезе.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, де Лигт, Сандро, Данило, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Роналду, Кулушевски.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Бастони, Хакими, Барелла, Эриксен, Дармиан, Брозович, Лукаку, Мартинес.

«Интер» с 88-юочками остался на первой позиции в турнирной таблице Серии А. «Ювентус», набрав 75 очков, временно обошел «Наполи» и поднялся на четвертое место.