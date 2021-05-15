Иерусалим, , 20:55 — REGNUM Осуществление авиарейсов в Израиль приостановили по соображениям безопасности все иностранные авиакомпании. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила израильская радиостанция Kan.

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По ее данным, причина — продолжающиеся ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжается новое обострение израильско-палестинского конфликта. Вооруженные силы Израиля наносят воздушные и артиллерийские удары по палестинскому анклаву, а из сектора Газа запускаются сотни ракет. Обе стороны сообщают о погибших и раненых.

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