Уфа, , 21:02 — REGNUM «Золотой» бизнес бывшего вице-премьера правительства Украины, экс-депутата Верховной Рады Леонида Казаченко, вероятно, обнаружили в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей, 15 мая сообщает пресс-служба главы региона.

«Конечный бенефициар компании «Альт-инвест», которая добывает в Учалинском районе Башкирии золото, как мы предполагаем, украинский политик, бывший вице-премьер правительства и экс-депутат Верховной Рады Леонид Казаченко, включенный в так называемый «санкционный список», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава Башкирии также отметил, что данное предприятие бесконтрольно добывает золото на землях сельхозназначения и выбрасывает «где попало» производственные отходы.

«В отличие от крупного бизнеса, следящего за своей репутацией и вкладывающего в рекультивацию земель сотни миллионов рублей, небольшие компании не следуют федеральному и мировому тренду на бережливое производство и экологичность. Что в корне противоречит установке президента страны Владимира Владимировича Путина — «получил прибыль за счет природы — убери за собой», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Хабирова, богатствами региона давно интересуются предприятия, которые «прячут хвосты» за границей либо в офшорах.

«ООО «Златолит-Плюс» «прячет хвосты» на Сейшельских островах. Учредители «полуофшорной» компании «ИремельБашресурс» — чешские бизнесмены. Это не противозаконно, но навевает определенные мысли. Например, налоговые платежи уходят из района, и население, живущее, по сути, на золотой жиле, при этом не чувствуют заметных улучшений в развитии инфраструктуры поселков и сел», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что в связи с этим Хабиров предложил объединить всех недропользователей в саморегулируемую ассоциацию, а также создать межведомственную комиссию, которая будет быстро решать все вопросы.

Отмечается, что такой опыт в Башкирии уже есть: в подобные ассоциации входят структуры нефтехимического комплекса, «Ростеха», «Газпрома» и другие. Руководство Башкирии считает, что данные меры позволят решить много вопросов.

«Первое — информировать людей об готовящейся разработке участка. Сейчас даже местные администрации порой узнают о начале разработки после того, как приезжает техника. И это порождает социальное недовольство. Второе — понимать, кто собственник предприятия, с кем можно выстраивать долгосрочные отношения. На Сангалыкском диоритовом карьере за короткий срок сменилось шесть директоров, и с каждым переговоры нужно начинать с нуля. В-третьих, на таких комиссиях бизнес оперативно может решить свои текущие задачи — поправить документы, получить необходимые согласования. В-четвертых, это канал воздействия по решению острейших проблем: как исполняются условия лицензии, как обстоят дела с рекультивацией отходов и др», — говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.

Предполагается, что данная комиссия в республике начнет работу в самое ближайшее время — уже готов проект документа о ее создании.

В пресс-службе главы республики напомнили, что в Баймакском районе компания «Таналык» вела добычу за границами лицензионного участка на площади свыше 48 тысяч кв. метров открытым способом. В итоге был уничтожен плодородный слой почвы. Кроме этого, предприятие изменило устье реки и не проводило рекультивацию земель.