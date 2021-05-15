Оренбург, , 20:51 — REGNUM В Оренбургской области за 14 мая выявили ещё 56 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 43 244 заразившихся. Выздоровели уже 39 432 человека.

В стационарах с диагнозом COVID-19 находятся 463 человека. 28 пребывают на искусственной вентиляции лёгких. А от COVID-19 с начала пандемии скончались 915 пациентов.