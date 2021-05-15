Сеул, , 20:50 — REGNUM Разработчики Hades могут выпустить версию игры для консолей PlayStation 4. Об этом 15 мая сообщил портал Comicbook.

Журналисты обратили внимание, что южнокорейская организация, присваивающая играм возрастные рейтинги, опубликовала соответствующую информацию о Hades на своём сайте. Стоит отметить, что пока ни авторы игры, ни компания Sony не сообщали о возможном релизе Hades на PlayStation 4 или PlayStation 5.

Напомним, Hades выполнена в жанре roguelike (присутствует процедурная генерация уровней и окружения, персонаж обычно имеет лишь одну жизнь и в случае смерти возвращается в начало игры). Ранее студия Supergiant Games выпустила игру на платформах ПК, Mac и Nintendo Switch.

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