Киев, , 20:56 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что ему «некорректно» комментировать информацию о возможном назначении на должность министра здравоохранения.

Об этом он сказал журналистам сегодня, 15 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я на должности заместителя министра уже при третьем министре. Каждый раз при определенных ротациях кто-то кому-то что-то предлагает и обсуждает… Всему свое время, так что некорректно сейчас с моей стороны комментировать такие вещи», — сказал Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление об отставке нынешнего министра здравоохранения Максима Степанова. Во фракции «Слуга народа» заявили, что с большой вероятностью Степанов будет уволен уже в ближайшее время и новым министром здравоохранения может стать именно главный санитарный врач Виктор Ляшко. Также ряд политиков сообщили, что Ляшко дал предварительное согласие возглавить министерство.