Лос-Анджелес, США, , 20:41 — REGNUM Вин Дизель не хочет, чтобы персонаж Дуэйна Джонсона получил много экранного времени в фильме «Форсаж 10». Об этом 15 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Журналист сообщил, что, по имеющейся у него информации, Дизель хочет, чтобы Доминик Торетто получил больше внимания и не планирует делиться экранным временем с коллегой-соперником. Издание отметило, что Джонсон наверняка не согласится с этим и сделает свой шаг, иначе он просто откажется сниматься.

Напомним, в последние годы СМИ сообщали, что Вин дизель и Дуэйн Джонсон часто конфликтуют на съёмочной площадке фильмов серии «Форсаж». Инсайдеры, в частности, утверждают, что актёры прописывают в контрактах условие, согласно которому на протяжении фильма их персонажи должны наносить друг другу равное количество ударов.

Читайте ранее в этом сюжете: Брюс Уиллис и Джон Траволта спустя 27 лет воссоединятся в новом кинопроекте