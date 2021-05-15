Лондон, , 20:39 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2027 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 15 мая свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 4 448 851.

Отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 127,6 тыс., за сутки в стране скончались семь пациентов.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 2,1 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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