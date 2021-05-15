Киев, , 20:38 — REGNUM Украина со временем обязательно вернется в «большую европейскую семью», и это будет возвращение к своим корням, заявила 15 мая в ходе торжеств, посвященых Дню Европы, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Чиновник пояснила, что интеграция Украины в ЕС — это «возвращение к своим корням и к своей семье, с которой нас объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее, а главное — общие ценности».

Стефанишина заявила, что на Украине общенациональный уровень поддержкиевроинтеграции является «чрезвычайно высоким».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же президент Владимир Зеленский назвал Украину центром и сердцем Европы, добавив, что возглавляемое им государство «обязательно будет» членом ЕС.