Иерусалим, , 20:38 — REGNUM Военно-воздушные силы Израиля разрушили в секторе Газа дом заместителя главы политбюро движения ХАМАС Халила аль-Хайи, сообщает 15 мая агентство Maan.

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Отмечается, что авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в районе Ат-Туфах. В операции были задействованы разведывательные и боевые самолеты.

Кроме того, были разрушены два дома в северной и западной частях сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации, среди которых офисы телеканала Al-Jazeera и агентства Associated Press.

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