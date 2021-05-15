Самара, , 20:32 — REGNUM В Самарской области возбуждено уголовное дело после схода с рельсов 15 вагонов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения)», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что сошли с рельсов в Самарской области 15 вагонов грузового состава.

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