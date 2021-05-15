Копенгаген, 15 мая 2021, 20:31 — REGNUM Разработчики Hitman 3 добавили в игру бесплатную миссию The Icon из Hitman 2016 года. Об этом 15 мая сообщил портал Screen Rant.
Геймеры вновь получили возможность вернуться в Рим, чтобы убить актёра супергеройского фильма Дино Боско. Миссия будет доступна до 23 мая 2021 года.
Напомним, релиз Hitman 3 состоялся 20 января 2021 года. Ранее студия IO Interactive анонсировала дополнение Seven Deadly Sins.
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