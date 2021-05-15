Киев, , 20:27 — REGNUM В Хмельницкой области Украины 37-летнего мужчину подозревают в избиении раскаленной кочергой двух малолетних детей, сообщила 15 мая пресс-служба регионального отделения национальной полиции.

Согласно источнику, 14 мая следователи Каменец-Подольского райуправления полиции открыли уголовное производство по двум статьям уголовного кодекса — «истязание» и «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». В свою очередь, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи выяснили, что таким образом отец наказал детей за непослушание — 8-летний сын и 6-летняя дочь получили ожоги ягодиц, ног и спины.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в генеральной прокуратуре Украины заявили, что в стране зафиксировали всплеск попыток суицида среди подростков. В частности, с начала 2021 года на Украине произошло 90 подростковых суицидов, ва за весь прошлый год — 123.