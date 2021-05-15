Тула, , 20:27 — REGNUM Руководитель тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о возможном переходе 20-летнего российского полузащитника Даниила Хлусевича в московский ЦСКА: «Наш клуб не ведет никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Хорошо, что приписывают интерес больших клубов к игрокам «Арсенала». Слова Аджоева 15 мая приводит издание Metaratings.

В текущем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 24-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро. Соглашение российского спортсмена с «пушкарями» рассчитано до конца сезона 2021/22.

Хлусевич перешел в «Арсенал» из «Краснолесья» 1 января 2018 года.