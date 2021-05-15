Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Пользователи онлайн-магазина видеоигр Steam рассказали об ошибках, которые мешают им играть в Mass Effect Legendary Edition. Публикацию с обсуждением самых частых проблем игры 15 мая разместил на форуме Reddit пользователь Octatone.

Геймер рассказал, что когда он гуляет по Цитадели и общается с неигровыми персонажами, игра престаёт работать и остаётся только звук. Такая проблема решается лишь перезагрузкой компьютера. Другие игроки пожаловались, что не могут даже запустить Mass Effect Legendary Edition из-за проблемы клиента Origin, причём она относится даже к Steam-версии, поскольку игра всё равно запускается через этот лончер компании Electronic Arts.

Ещё один поклонник франшизы пожаловался, что игра меняет соотношение сторон экрана. Многие геймеры также отметили, что в Mass Effect Legendary Edition не присутствует ряд настроек экрана и графики. Стоит отметить, что на текущий момент из более 2 тыс. опубликованных отзывов более 440 — отрицательные.

Напомним, релиз переиздания оригинальной трилогии Mass Effect состоялся 14 мая 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что игра установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam.

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