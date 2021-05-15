Баку, , 20:23 — REGNUM В Азербайджане в результате стрельбы на границе с Ираном погибли двое азербайджанских военных, сообщает 15 мая госпогранслужба республики.

Отмечается, что инцидент произошел 15 мая около 16:00 (15:00 мск), когда трое неизвестных нарушили госграницу вблизи села Гендере Ярдымлинского района (граница с Ираном). Нарушители открыли огонь по пограничникам, бросили груз и попытались скрыться.

В результате двое азербайджанских военных получили ранения, были госпитализированы, но спасти их не удалось. Один из нарушителей задержан, сейчас ведется поиск остальных. На месте было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля сотрудники пакистанской антинаркотической службы изъяли несколько крупных партий наркотиков общей стоимостью $234,3 млн за одни сутки. Две крупнейшие партии запрещенных веществ весом 2,2 и 2,165 кг захватили в районе Килла Абдулла у границы с Афганистаном.

Читайте также: Астраханские пограничники задержали беглого заключённого