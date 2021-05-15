Киев, , 20:17 — REGNUM На Украине с 24 мая начнется вакцинация педагогов — специалистов, работающих в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, вузах и профтехучилищах, заявил 15 мая журналистам главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, планируется, что педагогов будут прививать вакциной Pfizer, правда, препарата еще в стране нет. Планируется, что в рамках инициативы COVAX вакцина прибудет на Украину на следующей неделе (17−23 мая) в количестве 473 850 доз.

Чиновник заявил, что мобильные бригады, осуществляющие вакцинацию, будут приезжать непосредственно в учреждения образования.

«Если человек официально трудоустроен в учебном заведении, он должен пойти к своему руководителю и проинформировать его о желании прививаться», — сказал Ляшко.

Он пояснил, что власти Украины хотят в следующем учебном году не переводить обучение в он-лайн формат даже в случае введения жестких карантинных ограничений.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, на Украине с начала прививочной кампании привито более 936 тыс. человек. В «Слуге народа» готовы проголосовать за отставку министра здравоохранения УкраиныМаксима Степанова из-за неудовлетворительных темпов вакцинации населения — соответствующее постановление уже внесено в Раду.