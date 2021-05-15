Париж, 15 мая 2021, 20:14 — REGNUM В столице Франции проходит акция в поддержку Палестины. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил сайт газеты Le Parisien.
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«Несмотря на запрет…, сотни демонстрантов… собрались в Париже», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, речь идет об около 200 участниках акции протеста.
Как передавало ИА REGNUM, 15 мая вооруженные силы Израиля нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ.
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