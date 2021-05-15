Галина Смирнова, 15 мая 2021, 22:02 — REGNUM Очень много в российской экспертной среде в последнее время возникает разговоров о необходимости стратегического планирования. Мол, все беды оттого, что непонятно, куда мы все вместе со страной идем. Даже господин Дерипаска на днях сетовал на неизвестность решения, которое может быть предпринято в связи с заявлением Михаила Мишустина о жадности отдельного рода бизнеса, которая вызвала рост цен на продукты питания. А о заявлениях из уст бизнес-сообщества о том, что бизнесу, особенно инвестирующему бизнесу, нужны понятные, прозрачные и одновременно долгоиграющие условия для работы, и вовсе можно слагать легенды. Но между тем, по словам же Олега Дерипаски, что делает бизнес с прибылью — это «такая интимная вещь».
То есть все хотят всё знать, конечно, речь идет о той информации, которая дала бы возможность определить сроки и объемы окупаемости вложений бизнеса (а порою и необязательно вложений, чаще о возможности построения спекулятивных схем, вовсе не подразумевающих расширения имеющихся и строительства новых производств). Именно такую информацию можно заполучить из различных стратегий, тем более долгосрочного планирования. Например, задайся целью в стратегии начать развивать растениеводство на планете Марс. И всё! Тут же найдутся «умелые ручки», которые загодя, лет за 20 (в зависимости от сроков, указанных в стратегии), «застолбят» все наиболее перспективные с точки зрения стратегии места на Марсе. Но это далеко и не секрет, что путь инвестора к успеху лежит через информацию, правда, не только. Но именно стратегия позволяет, причем и бизнесу, и чиновникам, приобщиться к наиболее выгодным сделкам. Будет город расширяться и расстраиваться в некоем направлении, как это предусматривает градостроительная политика, допустим, на ближайшие 20 лет, и в этом направлении «умелые ручки» скупят заранее все земли. Позже, ведь эти земельные участки подорожают. Да, и зарубежные партнеры страны в стороне, конечно, не останутся. О чем и говорит в том числе рост цен на продукты, когда российский бизнес мог себе позволить, не наращивая производственных мощностей, «снять с рынка сливки» — повышенную прибыль.
В принципе, есть масса таких примеров, далеко ходить за ними не нужно. Стоило Владимиру Путину поставить задачу повысить для населения доступность жилья да еще и льготную ипотеку ввести, и всё! Всё подорожало. Пришли в исходную точку. Или вот — последний пример — новость, опубликованная изданием РБК, о том, что в России возник дефицит древесины для строительства домов. Цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов, как отмечает издание, за год выросли вдвое. Причина, по сути, аналогична той, что была в основе, неожиданно возникшей на фоне пандемии, проблемы с ростом цен на продукты: дефицит, как в стране, так и на внешних рынках. В данном случае — дефицит пиломатериалов.
Напомним, что в сентябре прошлого года президент поручал запретить с 1 января 2022-го вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины с целью поставить «жесткий заслон» бесконтрольному ее вывозу. И, как напоминало издание, вице-премьер Виктория Абрамченко указывала, что необходима подготовка реализации поручения, которая в свою очередь не займет много времени, для того «чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины». Между тем, заметим, вероятно, финансовые последствия пандемии, а точнее — появление на мировом рынке огромной денежной массы — сказались на этой сфере экономики. То есть, как и с дефицитом продовольствия, который мировым рынком легко преодолевался за счет своей необеспеченной товарами денежной массой, импортируя инфляцию на российский рынок через рост импорта из России отдельных групп продовольственных товаров, так и лесопромышленная отрасль рискует оказаться под тем же прессом, так сказать, финансового давления мирового рынка.
Судя по намерению Минпромторга, который, как пишет РБК, задумался ограничить экспорт пиломатериалов, компании, для которых «лес является единственным источником дохода», не спешат наладить переработку древесины. А зачем, когда есть возможность экспортировать без допвложений, да еще по более выгодным финансовым условиям вплоть до самого начала 2022 года?! Между тем все это точно так же, как и в случае возведения многоквартирного жилья, в себестоимости которого выросли затраты на металлопродукцию, задевает интересы и государства при необходимости обеспечения населения доступным жильем, и само население, так как стоимость возведения деревянных домов, да и не только деревянных, поскольку пиломатериалы в той или иной степени используются при строительстве любого индивидуального жилья, растет.
Вот и выстраивай стратегические для страны планы с бизнесом, который нацелен исключительно на прибыль. Никто не призывает к раскулачиванию такого бизнеса, чего сам, собственно, бизнес опасается, и как раз именно с его стороны и звучат подобного рода реплики в качестве укора государству или отсылки к прошлому страны, как будто сам бизнес и напрашивается или ведет к революции. К слову, революция обычно, как говорится, пожирает своих же революционеров. Но совершенно очевидно, что если прибыль бизнеса — вещь очень интимная и святая, то и стратегическое планирование государства должно иметь какие-то интимности. Так или не так? Либо бизнес должен быть заодно с государством, то есть заинтересованным в развитии страны и благополучии ее граждан. Иная же заинтересованность — это уже конфликт интересов.