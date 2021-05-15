Екатеринбург, , 20:10 — REGNUM В Свердловской области с начала пандемии зафиксировали ещё 104 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 48 случаев выявлено в Екатеринбурге. Также они зарегистрированы в Верхней Пышме, Верхней Туре, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 87 698 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 81 522 пациента. От COVID-19 скончались ещё десять человек, а за весь период пандемии уже 3253.