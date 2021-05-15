Монтрёй, Франция, , 20:10 — REGNUM Очередное обновление Watch Dogs: Legion добавит в версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X поддержку 60 FPS (кадров в секунду). Об этом 15 мая разработчики игры сообщили в блоге проекта.

Владельцы консолей нового поколения получат возможность запустить игру в этом режиме после релиза патча 4.5. К сожалению, Ubisoft пока не сообщила, когда выйдет это обновление. Отмечается, что разработчики также исправят ряд ошибок, в т.ч. проблему, связанную с персонажем Миной Сидху.

Напомним, в апреле 2021 года Ubisoft подтвердила, что работает над добавлением в Watch Dogs: Legion режима 60 FPS. Стоит отметить, что компания добавит эту функцию в версию игры для новых консолей лишь спустя полгода после её релиза, который состоялся 29 октября 2020 года.

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