Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM Площадь пожара на ул. Учителей Екатеринбурге достигла 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает свердловский главк МЧС.

В месте возгорания ощущаются высокая температура и плотное задымление. Пожарные сейчас работают в дыхательных аппаратах. А для защиты гаражных боксов они вскрывают ворота гаражей.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник вечером 15 мая. Изначально МЧС сообщало о том, что его площадь составляет 300 кв. метров.

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