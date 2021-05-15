Париж, , 19:51 — REGNUM Читатели французской газеты Le Figaro оценили решение России внести Чехию и Соединенные Штаты в список недружественных государств.

Пользователи считают, что Россия проявила правильную инициативу, поскольку поведение Вашингтона в отношении Москвы «в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным».

«Браво (президенту России Владимиру) Путину, который не пускает вещи на самотёк, как это делает (президент Франции Эммануэль) Макрон», — пишет пользователем под ником LETITAN.

Один из пользователей предложил России расширить перечень, включив в него Польшу и Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России утвердили список недружественных Москве стран. В него вошли всего две страны — Соединенные Штаты и Чехия.

Согласно документу, дипломатическая миссия Чехии в РФ не сможет нанимать на работу более 19 российских граждан. В отношении США условия ещё более жёсткие. Им полностью запрещён приём на работу в дипмиссию граждан РФ.

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