Париж, 15 мая 2021, 19:50 — REGNUM 20 млн жителей Франции получили первую дозу прививки от COVID-19. Об этом сообщил 15 мая президент страны Эммануэль Макрон на странице в соцсети Twitter.
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«20 млн французов получили первую дозу вакцины», — отметил он.
Как передавало ИА REGNUM, 14 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс на фоне скорого поступления в страну большого числа вакцины от COVID-19 призвал сограждан «держаться».
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