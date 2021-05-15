Париж, , 19:50 — REGNUM 20 млн жителей Франции получили первую дозу прививки от COVID-19. Об этом сообщил 15 мая президент страны Эммануэль Макрон на странице в соцсети Twitter.

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«20 млн французов получили первую дозу вакцины», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс на фоне скорого поступления в страну большого числа вакцины от COVID-19 призвал сограждан «держаться».

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