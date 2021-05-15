Токио, , 19:50 — REGNUM Компания Playism и студия Blastmode анонсировали «пиксельную» инди-игру Mighty Goose. Трейлер был опубликован 15 мая на YouTube-канале издателя.

Релиз игры состоится 5 июня 2021 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК. Сюжет игры расскажет о том, как главный герой Могучий Гусь сразится с правящим галактикой Королём Бездны и его армией.

Игра будет представлять собой сайдскроллер (игрок наблюдает за происходящим через боковую виртуальную камеру) в стиле экшн, и будет в чём-то похожа на классические Metal Slug и Contra. Отмечается, что в Mighty Goose будет присутствовать кооперативный режим.

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