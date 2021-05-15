Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM За последние сутки в Петербурге к медикам обратились 1307 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это на 49,37% больше, чем в аналогичный день неделю назад, сообщили 15 мая в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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При этом за сутки в Петербурге госпитализировано 407 взрослых пациентов с ковидом и подозрением на него, что на 24,46% больше, чем неделю назад. Общее количество активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении за неделю увеличилось на 3,95%.

«Показатели эпидемического процесса свидетельствуют о росте распространения COVID-19 в городе. Риск заразиться выше, чем неделю назад», — сделали вывод в Межведомственном совете.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в настоящее время развернуто 5248 коек, из них свободны 784 койки, что составляет 14,9%.Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 24%. На ИВЛ находятся 180 пациентов.

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