Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM NBCUniversal продлила на второй сезон сериал «Закон и порядок: Организованная преступность», который является спин-оффом популярного шоу. Об этом 15 мая сообщил портал Comicbook.

Продолжение шоу его поклонники смогут увидеть осенью 2021 года.

«Давайте продолжим организовывать преступность в течение многих лет в будущем», — пошутил на своей twitter-странице актёр Кристофер Мелони, исполняющий в сериале роль детектива Эллиота Стейблера.

https://twitter.com/WolfEnt/status/1393281342536708096

Напомним, премьера сериала состоялась на канале NBC 1 апреля 2021 года. Сюжет шоу рассказывает о том, как вернувшийся в полицию Нью-Йорка Стейблер вынужден адаптироваться к изменившейся системе уголовного правосудия.

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