Будапешт, , 19:33 — REGNUM Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с вышки чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). По сумме шести прыжков они набрали 471,96 балла.

Золото завоевали представители Великобритании Томас Дэли и Мэтью Ли (477,57), опередившие российских спортсменов на 5,61 балла. Бронзовыми призёрами стали немцы Тимо Бартель и Патрик Хаусдинг (424,32).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 мая, российские синхронисты Олеся Платонова и Александр Мальцев выиграли золото в произвольной программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште и завершится 23 мая.

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