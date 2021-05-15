Токио, , 19:29 — REGNUM Японская студия Nigoro анонсировала загружаемое дополнение (DLC) The Tower of Oannes («Башня Оаннеса») к игре La-Mulana 2. Информация была опубликована 15 мая на странице проекта в Steam.

Разработчики отметили, что карта дополнения по сложности будет сопоставима с «Адским Храмом» из первой части. Они также выложили в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Напомним, сейчас La-Mulana 2 присутствует в каталоге сервисов Steam и GOG. Эта «пиксельная» игра выполнена в жанре метроидвании (игры, похожие на Castlevania и Metroid).

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