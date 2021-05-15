Москва, , 19:22 — REGNUM В Эквадоре одобрили применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины … «Спутник V» в Республике Эквадор», — говорится в сообщении.

Отмечается, в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек уже зарегистрирован «Спутник V».

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в РФПИ сообщили, что применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Венесуэле.

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