Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Известный журналист и автор портала VentureBeat Джефф Грабб подтвердил, что будущая космическая ролевая игра Starfield компании Bethesda будет эксклюзивом консолей Xbox и ПК. Публикацию он разместил 15 мая на своей twitter-странице.

Грабб также написал, что ранее, послушав коллег, начал сомневаться в том, что Microsoft сделает Starfield эксклюзивом своих платформ. Однако впоследствии он получил подтверждение по поводу намерений компании.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1393383582370992128

Напомним, Bethesda впервые представила Starfield на выставке E3 2018, ожидается, что на E3 2021 компания предоставит геймерам больше информации об этом проекте. Стоит отметить, что разработчик впервые за 25 лет запустит совершенно новую франшизу.

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