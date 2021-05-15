Рамалла , , 19:20 — REGNUM Боевое крыло движения ХАМАС объявило о запуске десятков ракет в направлении нескольких городов Израиля, сообщает 15 мая палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

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Отмечается, что ракеты были запущены на последние жертвы и разрушения в секторе Газа, в в том числе уничтожения высотного здания, в котором размещались представительства международных СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации, среди которых офисы телеканала Al-Jazeera и агентства Associated Press.

Палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.