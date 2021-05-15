15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:03 — REGNUM Решение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 15 мая в социальной сети Facebook.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«А что? Этот неудачник еще не ушел и всё ещё сидит во власти? Какие силы его привели туда, пусть они теперь ему и помогают», — пишет Nadejda G.

Многие пользователи призвали Пашиняна напомнить своим «друзьям», приведшим его к власти, что их «чадо» оказалось в затруднительной ситуации и что ему нужна помощь.

Никол Пашинян Gov.am

«В Армении же самое большое посольство Соединённых Штатов. Что он туда-то идти не хочет?» — задаётся вопросом Sergei I.

Некоторые комментаторы считают совершенно недопустимым, чтобы российские войска принимали участие в военном конфликте между двумя соседними странами. Граждане убеждены, что с России хватит и миротворцев.

«А почему это Пашинян думает, что российские солдаты должны защищать Армению? Вполне достаточно миротворцев из числа граждан России. Своих граждан привлекайте для защиты своих границ!» — призывает Валентина Ц.

Российская военная база в Гюмри Mil.ru

Часть людей убеждена, что если Россия займёт чью-либо сторону в этом конфликте, то большой беды в любом случае не миновать. Поэтому действовать наша страна должна очень аккуратно.

«Пашинян думает, что в России идиоты? Если ОДКБ нападёт на Азербайджан, разразится большая война, Турция нападёт на Армению, ОДКБ на Турцию. Поскольку Турция — член НАТО, то и НАТО в стороне не останется. Представляете, что будет?!» — обращается Раджаб Д.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что письмо Пашиняна является показателем не того, что Армения испытывает какие-либо военные трудности, а того, что самому Пашиняну очень хотелось бы создать внутри своей страны такой хаос, который позволил бы ему подольше просидеть в кресле премьер-министра.

«Почему-то всё это выглядит так, что Пашинян решил устроить войнушку на ровном месте, чтобы хоть каким-то образом задержаться во власти», — предполагает Игорь М.

«В самой Армении российские войска, в Карабахе и Лачинском коридоре миротворцы. Если бы при демаркации азербайджанские границы исходили бы от советских карт, то уже бы давно Москва с Баку всё отрегулировали. А вся эта истерика нужна Пашиняну из-за выборов. Теперь так и будет истерить, чтобы ввести военное положение и заморозить выборы. Не хочет Пашинян власть отдавать. Думаю, в Кремле всё об этом прекрасно знают», — пишет Rina A.

Напомним, 14 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил во время внеочередного заседания парламента, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном.