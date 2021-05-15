Лондон, , 19:15 — REGNUM 15 мая в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги по футболу 2020/21 «Фулхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» со счетом 1:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «святых» отметились Чи Адамс (27', Джеймс Уорд-Прауз), Натан Телла (60', Кайл Уокер-Питерс) и Тео Уолкотт (82', Натан Телла). Единственный мяч гостей на 75-й минуте забил 18-летний португальский полузащитник Фабио Карвальо после передачи Бобби Рида.

Желтую карточку на 26-й минуте забил защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен. Главный арбитр встречи — Крейг Поусон.

Статистика матча («Саутгемптон"/ «Фулхэм»)

Удары 10/8

Удары в створ 7/2

Владение 46%/54%

Угловые 6/5

Нарушения 9/15

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: МакКарти, Уокер-Питерс, Вестергор, Стивенс, Салису, Уорд-Прауз, Редмонд, Армстронг, Минамино, Ингс, Адамс.

«Фулхэм»: Ареола, Тете, Андерсен, Адарабиойо, Айна, Рид, Рид, Онома, Замбо-Ангисса, Карвальо, Кавальеро.

«Фулхэм», потерпев поражение, с 27-ю очками остался на 18-й позиции в турнирной таблице чемпионата. «Саутгемптон», набрав 43 очка, поднялся на 13-е место.