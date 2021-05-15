15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили соглашение на поставки российской нефти на Украину и в другие страны через Азербайджан.

Светлана Рыбина, , 21:12 — REGNUM Заявление представителя Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ибрагима Ахмедова о том, что структура подписала с «Роснефтью» соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и другие страны Восточной Европы, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 15 мая в социальной сети Facebook.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Бизнес есть бизнес, ничего личного. Он всегда интернационален. А вы тут и дальше делитесь на национальности, вероисповедания, бейте друг другу лицо. Это всё равно всё не про вас», — пишет Александр Г.

Многие пользователи считают, что разговаривать о морали в контексте бизнес-отношений просто невозможно. Теперь, если Украина захочет, она сможет покупать российскую нефть даже тогда, когда будет с ней воевать.

«Абсурд современного политического мировоззрения! Страны-противники демонстративно закупают энергоресурсы через посредника, чтобы продолжать лаять», — заметил Александр Б.

Нефтепровод. Труба Илья Алешин © ИА Красная Весна

Некоторые комментаторы считают, что наценка на российскую нефть со стороны Азербайджана для перечисленных стран будет крайне высокой по сравнению с той ценой, которую предоставляла сама Россия.

«Не хотели закупать напрямую? Принципы не велят? Покупайте тогда с наценкой! Алиев доволен. А далее после запуска «Северного потока — 2» будете от «братьев» из-за лужи дорогущий газ покупать», — написал Юрий М.

Часть людей предположила, что теперь агрессивные по отношению к России страны сильно задумаются над своим поведением. И побудит их на это денежный вопрос.

«Правильно сделали! Умные люди. А те страны, которые выступают против России и постоянно на неё гавкают, пусть платят втридорога, если ума не хватает», — поделилась своим мнением Oksana K.

Отдельные пользователи напомнили, что российская нефть неминуемо станет топливом для украинской военной техники, которая, в свою очередь, активно применяется для убийство мирных жителей Донбасса.

Украинская бронетехника Mil.gov.ua

«Да уж! Свято место долго не пустует. Будет Украине, чем танки свои заправлять и по жителям Донбасса кататься», — считает Светлана З.

Нашлись и те, которые призвали российские власти спрашивать мнение своего населения по поводу таких ответственных решений.

«А гражданам России потом что будут рассказывать? Мол, агрессивная Украина лишилась российской нефти? А можно уже начать с народом честно разговаривать и спрашивать у него мнение по поводу заключения подобных контрактов?» — задаётся вопросом Евгений Ч.

Напомним, 15 мая представитель Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что структура подписала с «Роснефтью» соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и другие страны Восточной Европы.