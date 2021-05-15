Токио, , 19:08 — REGNUM Издатель видеоигр Playism и студия-разработчик Petit Depotto выпустят на платформе ПК научно-фантастическую игру Gnosia. Об этом 15 мая сообщил портал Gematsu.

Изначально релиз Gnosia состоялся в июне 2019 года на консоли PS Vita, позже игра вышла на Nintendo Switch. На ПК игра выйдет в Steam в 2021 году, пока разработчики не назвали точную дату релиза.

Сюжет Gnosia рассказывает о том, как экипаж дрейфующего космического корабля сталкивается со смертельной угрозой в виде формы жизни, известной как Gnosia. Члены команды начинают подозревать друг друга и в результате решают помещать в криокамеры самых подозрительных сотрудников.

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