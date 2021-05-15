Варшава, , 19:00 — REGNUM Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что не является сторонником прославления информатора организации Григория Родченкова. Об этом он рассказал в интервью телеканала TVP Sport.

«У меня смешанные чувства. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что он во многом виноват в скандале, в системе обмана», — сказал Банька.

Он назвал хорошим то, что Родченков «перешёл на другую сторону». «Но я далек от того, чтобы его хвалить», резюмировал Банька.

Как сообщало ИА REGNUM, переехавший в 2015 году в США Родченков опубликовал книгу, в которой «разоблачает» российские власти, которые, якобы, поддерживают допинговую систему окутавшую российский спорт.

Эксперты утверждают, что очередное обвинение служит скорее пропагандистским целям, призванным повысить интерес к книге бывшего главы «Антидопингового центра».

Также напомним, что в ноябре 2020 года сенат США принял «акт Родченкова», позволяющий привлекать к уголовной ответственности любого спортсмена за нарушение антидопинговых правил в тех соревнованиях, в которых участвуют американцы.

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