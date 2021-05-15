Екатеринбург, , 18:59 — REGNUM В Екатеринбурге площадь пожара на улице Учителей выросла в пять раз. Она достигла 1500 кв. метров, сообщает свердловский главк МЧС.

Горят садовые дома и пилорама. Имеется угроза распространения огня на административные здания, коллективные сады и газовую котельную.

К месту пожара следуют дополнительные средства и силы пожарной охраны. Тушение осложняется быстрым распространением огня и плотной застройкой.

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