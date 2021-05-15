Милан, Италия, , 18:57 — REGNUM 39-летний таранный форвард «Милана» и национальной сборной Швеции Златан Ибрагимович пропустит Чемпионат Европы — 2020 из-за травмы колена, полученной в матче 35-го тура Серии А «Ювентус» — «Милан» (3:0). Об этом 15 мая сообщил официальный Twitter-аккаунт Шведского Футбольного Союза.

В текущем сезоне Ибрагимоич принял участие в 19-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Европы на счету форвард 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

В составе национальной сборной Ибрагимович сыграл в двух матчах квалификаций на Чемпионат Мира 2022, в которых отметился двумя голевыми передачами в матчах с Косово и Грузией.

На групповом этапе Евро 2020 сборная Швеции сыграет с Испанией, Польшей и Словакией.