Лондон, , 18:56 — REGNUM Многопользовательская игра Rust получит больше подводных локаций. Об этом 15 мая сообщил портал PCGamesN.

Автор YouTube-канала Shadowfrax рассказал, что студия Facepunchпланирует добавить в неё субмарины для одного и двух игроков. Отмечается, что подводные аппараты не только дадут возможность более эффективно передвигаться под водой, но и предоставят лучший обзор. Кроме того, Facepunch также хочет выпустить для Rust дополнение, которое добавит в игру некие голосовые функции.

Напомним, игра Rust вышла в сервисе Steam в формате в раннего доступа более 7 лет назад, 11 декабря 2013 года. В марте 2021-го из-за пожара в центре обработке данных, расположенном в Страсбурге (Франция), многие игроки из ЕС потеряли свои сохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В масштабном пожаре «сгорели» сохранения игроков Rust