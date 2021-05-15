Лондон, 15 мая 2021, 18:47 — REGNUM 15 мая в Лондоне на «Уэбмли» «Челси» и «Лестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии по футболу сезона 2020/21. Игра начнется в 19:15 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Челси»: Кепа Аррисабалага — Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Рис Джеймс — Жоржиньо, Н’Голо Канте, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш — Тимо Вернер.
«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель — Уэсли Фофана, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс — Вилфред Ндиди, Тимоти Кастень, Айосе Перес, Люк Томас, Юри Тилеманс — Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.
На матче будет работать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.