Лондон, , 18:47 — REGNUM 15 мая в Лондоне на «Уэбмли» «Челси» и «Лестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии по футболу сезона 2020/21. Игра начнется в 19:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кепа Аррисабалага — Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Рис Джеймс — Жоржиньо, Н’Голо Канте, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш — Тимо Вернер.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель — Уэсли Фофана, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс — Вилфред Ндиди, Тимоти Кастень, Айосе Перес, Люк Томас, Юри Тилеманс — Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.