Рим, , 18:43 — REGNUM 15 мая в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» состоится центральный матч 36-го тура итальянской Серии А по футболу 2020/21 «Ювентус» — «Интер». Игра начнется в 19:00 по московскому времени. За час до матча команды объявили стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, де Лигт, Сандро, Данило, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Кулушевски, Роналду.

Запасные игроки: Артур, Рэмзи, Дибала, Мората, Маккени, Бонуччи, Демирал, Пинсольо, Бернандески, Коррея, Буффон.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Бастони, Хакими, Барелла, Дармиан, Брозович, Эриксен, Лукаку, Мартинес.

Запасные игроки: Гальярдини, Весино, Сенси, Раноккья, Перишич, Янг, Паделли, Д’Амброзио, Раду, Пинамонти.

Бригада арбитров6 Джампаоло Кальварезе | Сальваторе Лонго | Филиппо Валериани | Марко Гуида.

На данный момент «Ювентус» с 72-мя очками занимает пятую позицию в турнирной таблице Серии А. «Интер» с 88-ю очками уверенно занимает первую строчку.