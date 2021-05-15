Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, заявила 15 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в связи с авиаударом Израиля по зданию с офисами международных СМИ в секторе Газа.

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«Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ — первостепенная обязанность», — написала она в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации, среди которых офисы телеканала Al-Jazeera и агентства Associated Press.

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