Санкт-Петербург, 15 мая, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга заключен под стражу на время следствия проректор по социально-воспитательной работе и внешним связям Балтийского государственного технического университета «Военмех», депутат одного из муниципальных образований Петербурга Марат Гогуадзе. Его обвиняют в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), предметом которого стали незаконно выплаченные и присвоенные проректором надбавки ряду сотрудников вуза, сообщили 15 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный изолятор

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы Гогуадзе инициировал подготовку и способствовал изданию приказов о надбавках и доплатах стимулирующего характера некоторым сотрудникам «Военмеха» на основе заведомо недостоверных сведений об объеме выполненной этими сотрудниками работы, которую данные лица в действительности не выполняли.

Затем, как считает следствие, Гогуадзе дал указание этим сотрудникам о необходимости передачи ему лично или через посредников безосновательно получаемых ими денежных средств. Таким образом проректор и его не установленные пока сообщники незаконно получили денежные средства в общей сумме не менее 3,6 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

На суде Гогуадзе и защитник просили избрать домашний арест, либо иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. В качестве аргументов прозвучал тот факт, что Гогуадзе является депутатом МО «Академический», имеет многочисленные грамоты и благодарности, занимается общественной жизнью, имеет на иждивении детей и бабушку-блокадницу. Однако суд не внял этим увещеваниям и заключил Гогуадзе в СИЗО по 11 июля 2021 года.

Добавим, что «Военмех» готовит кадры, в том числе, для Министерства обороны, Роскосмоса и других государственных структур.